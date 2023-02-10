У Харкові біля метро «Академіка Барабашова» 2 тижні не ходитиме транспорт

Тролейбуси та автобуси в районі вул. Амурської та розворотного кола станції метро «Академіка Барабашова» не ходитимуть з 13 лютого по 4 березня через реконструкцію теплових мереж, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей період тролейбуси курсуватимуть так:

№24: розворотне коло «602 м/р» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «ст. м. «Турбоатом»;

№56: розворотне коло «Східна Салтівка» – вул. Валентинівська – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «ст. м. «Турбоатом»;

№267: не курсуватиме.

Автобуси ходитимуть наступним чином:

№81е: перехрестя пр. Ювілейний – вул. Академіка Павлова – пр. Ювілейний – Салтівське шосе – вул. Медична – вул. Амосова – вул. Сонячна – вул. Краснодарська – вул. Велозаводська – вул. Амосова – вул. Медична – Салтівське шосе – пр. Ювілейний – перехрестя пр. Ювілейний – вул. Академіка Павлова;

№83е: вул. Грищенка (сел. Кулиничі) – вул. Сьомої Гвардійської Армії – Салтівське шосе – пр. Тракторобудівників – пр. Ювілейний – перехрестя пр. Ювілейний – вул. Академіка Павлова.