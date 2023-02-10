У Харкові біля метро «Академіка Барабашова» 2 тижні не ходитиме транспорт
Тролейбуси та автобуси в районі вул. Амурської та розворотного кола станції метро «Академіка Барабашова» не ходитимуть з 13 лютого по 4 березня через реконструкцію теплових мереж, повідомили у Департаменті інфраструктури.
У цей період тролейбуси курсуватимуть так:
№24: розворотне коло «602 м/р» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «ст. м. «Турбоатом»;
№56: розворотне коло «Східна Салтівка» – вул. Валентинівська – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «ст. м. «Турбоатом»;
№267: не курсуватиме.
Автобуси ходитимуть наступним чином:
№81е: перехрестя пр. Ювілейний – вул. Академіка Павлова – пр. Ювілейний – Салтівське шосе – вул. Медична – вул. Амосова – вул. Сонячна – вул. Краснодарська – вул. Велозаводська – вул. Амосова – вул. Медична – Салтівське шосе – пр. Ювілейний – перехрестя пр. Ювілейний – вул. Академіка Павлова;
№83е: вул. Грищенка (сел. Кулиничі) – вул. Сьомої Гвардійської Армії – Салтівське шосе – пр. Тракторобудівників – пр. Ювілейний – перехрестя пр. Ювілейний – вул. Академіка Павлова.
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Ви читали новину: «У Харкові біля метро «Академіка Барабашова» 2 тижні не ходитиме транспорт»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 16:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тролейбуси та автобуси в районі вул. Амурської та розворотного кола станції метро «Академіка Барабашова» не ходитимуть з 13 лютого по 4 березня через реконструкцію теплових мереж, повідомили у Департаменті інфраструктури.".