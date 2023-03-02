Мэрию Харькова просят отремонтировать дорогу на Салтовке
Фото: GoogleMaps
Житель Харькова создал петицию на сайте горсовета с просьбой привести в порядок дороги у метро «Академика Павлова».
«Обращаюсь в городской совет с просьбой ремонта дороги возле метро «Академика Павлова», а именно улица Солидарности и переулок Шевченковский. Людям очень тяжело добраться до своих домов на автомобилях, дорога в очень тяжелом состоянии, после таких поездок, автомобиль часто ломается. Пожалуйста, прошу обратить внимание!» — написал Никита Пономарь — автор петиции, опубликованной на сайте мэрии 1 марта.
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Чтобы петицию рассмотрело руководство Харьковского горсовета, она должна набрать 5000 голосов за 90 дней. На данный момент ее подписал только один человек.
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 12:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Харькова создал петицию на сайте горсовета с просьбой привести в порядок дороги у метро «Академика Павлова»".