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Мерію Харкова просять відремонтувати дорогу на Салтівці

Суспільство 12:19   02.03.2023
Оксана Горун
Мерію Харкова просять відремонтувати дорогу на Салтівці

Житель Харкова створив петицію на сайті міськради з проханням упорядкувати дорогу біля метро “Академіка Павлова”.

“Звертаюсь до міської ради, з прохання ремонту дороги біля метро “Академіка Павлова”, а саме вулиця Солідарності та провулок Шевченківський. Людям дуже тяжко дістатися своїх домівок на автомобілях, дорога дуже в тяжкому стані, після таких поїздок, автомобіль часто ламається. Прошу звернути увагу, будь ласка!” написав Микита Пономар – автор петиції, опублікованої на сайті мерії 1 березня.

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Щоб петицію розглянуло керівництво Харківської міськради, вона має набрати 5000 голосів за 90 днів. На цей час її підписала лише одна людина.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 12:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Харкова створив петицію на сайті міськради з проханням упорядкувати дорогу біля метро “Академіка Павлова”".