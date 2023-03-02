Мерію Харкова просять відремонтувати дорогу на Салтівці
Житель Харкова створив петицію на сайті міськради з проханням упорядкувати дорогу біля метро “Академіка Павлова”.
“Звертаюсь до міської ради, з прохання ремонту дороги біля метро “Академіка Павлова”, а саме вулиця Солідарності та провулок Шевченківський. Людям дуже тяжко дістатися своїх домівок на автомобілях, дорога дуже в тяжкому стані, після таких поїздок, автомобіль часто ламається. Прошу звернути увагу, будь ласка!” – написав Микита Пономар – автор петиції, опублікованої на сайті мерії 1 березня.
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Щоб петицію розглянуло керівництво Харківської міськради, вона має набрати 5000 голосів за 90 днів. На цей час її підписала лише одна людина.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 12:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Харкова створив петицію на сайті міськради з проханням упорядкувати дорогу біля метро “Академіка Павлова”".