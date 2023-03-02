Харків’яни просять повернути ще один маршрут тролейбуса

Повернути 7-й маршрут тролейбуса – з такою петицією до Харківської міськради звернулася мешканка міста.

“На даний момент людям, які проживають в районі пр. Олександрівського та прилеглих вулиць, складно без пересадок дістатися до вул. Шарикової, Роганської, Плиткової та інших, – аргументує авторка петиції Настя Бібікова. – Прошу повернути маршрут 7 тролейбуса, щоб він знову їздив до Шарикової, в тому числі й у вихідні дні”.

Зазначимо, що після повернення на сайт Харківської міськради функції подання електронних петицій тема поновлення роботи громадського транспорту в них є чи не головною. Досі головними активістами у цьому питанні були мешканці Північної Салтівки. Туди попросили повернути два тролейбусні маршрути: 47-й – від метро “Героїв Праці” до вул. Наталії Ужвій та 42-й – на ту ж вулицю Ужвій із Журавлівки. Також харків’яни “замовили слівце” за 14-й тролейбусний маршрут – від метро “Захисників України” до вул. 12-го Квітня.

Щоб петицію розглянуло керівництво Харківської міськради, за 90 днів вона має набрати 5000 голосів. Збір підписів під петицією про 7-й тролейбус тільки почався. Інші транспортні прохання харків’ян, висловлені раніше, не набрали ще й за сотню голосів.