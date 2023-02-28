Дім на Наталії Ужвій не стане меморіалом війни, не хочуть мешканці – Терехов
Музей-меморіал у пам’ять про харків’ян, які загинули внаслідок агресії РФ, планують створити в місті. Проте це буде не зруйнований ворогом будинок на вулиці Наталії Ужвій, який став одним із символом війни, адже проти такої ініціативи виступили його мешканці.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив під час медіамарафону “Лютий LIFE”, передає сайт Харківської міськради.
За словами мера, у цьому питанні обов’язково врахують думку громадськості.
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“Війна показала, що ми – одна родина. І маємо дослухатися одне до одного. Має бути консолідація суспільства. Це дуже важливо. Кожен українець має розуміти, що від його думки залежить все”, – зазначив Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 19:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Музей-меморіал у пам’ять про харків’ян, які загинули внаслідок агресії РФ, планують створити в місті. Проте це буде не зруйнований ворогом будинок на вулиці Наталії Ужвій, який став одним із символом війни, адже проти такої ініціативи виступили його мешканці.".