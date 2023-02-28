Дом на Натальи Ужвий не станет мемориалом войны, не хотят жильцы — Терехов
Фото: https://www.the-village.me/
Музей-мемориал в память о харьковчанах, погибших в результате агрессии РФ, планируют создать в городе. Однако это будет не разрушенный врагом дом на улице Натальи Ужвий, который стал одним из символов войны, так как против такой инициативы выступили его жильцы.
Об этом городской голова Игорь Терехов сообщил во время медиамарафона «Февраль LIFE», передает сайт Харьковского горсовета.
По словам мэра, в этом вопросе обязательно учтут мнение общественности.
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«Война показала, что мы — одна семья. И должны прислушиваться друг к другу. Должна быть консолидация общества. Это очень важно. Каждый украинец должен понимать, что от его мнения зависит все», — отметил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 19:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Музей-мемориал в память о харьковчанах, погибших в результате агрессии РФ, планируют создать в городе. Однако это будет не разрушенный врагом дом на улице Натальи Ужвий, который стал одним из символов войны, так как против такой инициативы выступили его жильцы.".