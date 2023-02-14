Вернулся на родные руины: в самой разбитой харьковской многоэтажке один жилец
Историю Игоря Дудника, который вернулся жить в дом на улице Натальи Ужвий, рассказали журналисты «Настоящего времени».
В разрушенной высотке нет электричества, отопления и воды. Но удивительным образом работает газ. Им и спасается Игорь Дудник, используя не только для приготовления пищи, но и отопления.
«Когда я дома нахожусь, включаю газовую плиту, закрываю двери, двумя одеялами укрываюсь с головой, и как бы нормально. Другого варианта нет никакого. Обогреватели есть, только света нет», – рассказал журналистам Игорь Дудник.
Дом, где жил Игорь с женой, российская армия буквально «расстреливала».
«При моем присутствии 16 раз, только чем били, я в военном этом не разбираюсь. Но то, что плиты выскакивали из дома… Когда мы выходили, плиты и на машинах лежали. То нас еще сильно не пугало. Мы скрывались в общем коридоре, ползком вылазили», — вспоминает мужчина.
Во время самых тяжелых обстрелов и бомбежек семья все же приняла решение выехать из Харькова. Их квартира сгорела до тла.
«Приходили эксперты, сказали, что жилого ничего не будет, будет демонтаж, а потом – ремонт. Надеюсь на это», — говорит Игорь.
Пока же он живет в квартире умершей во время обстрелов соседки. Вернулся один — у жены Игоря не выдержало сердце, она умерла.
Волонтеры подарили Игорю солнечную батарею, с помощью которой он заряжает телефон и фонарик.
«Это для меня, как шестисотый мерседес купить», – признается мужчина.
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За горячей едой Игорь также ходит к волонтерам. Каждый день они привозят комплексные обеды.
Выезжать из своего дома единственный жилец не собирается. Надеется, что когда-то сможет вернуться квартиру, где прожил больше 30 лет: «Я спортсмен, поэтому старт есть, вижу финиш. Только как к нему добраться? Надо не останавливаться».
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 09:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Историю Игоря Дудника, который вернулся жить в дом на улице Натальи Ужвий, рассказали журналисты «Нового времени».".