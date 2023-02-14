Повернувся в руїни: у найрозбитішій харківській багатоповерхівці є мешканець

Історію Ігоря Дудника, який повернувся жити до будинку на вулиці Наталії Ужвій, розповіли журналісти “Настоящего времени”.

У зруйнованій висотці немає електрики, опалення та води. Але дивним чином працює газ. Ним і рятується Ігор Дудник, використовуючи не лише для приготування їжі, а й для опалення.

“Коли я вдома знаходжуся, включаю газову плиту, зачиняю двері, двома ковдрами накриваюся з головою, і ніби нормально. Іншого варіанта немає жодного. Обігрівачі є, тільки світла немає”, – розповів журналістам Ігор Дудник.

Будинок, де жив Ігор із дружиною, російська армія буквально “розстрілювала”.

“За моєї присутності 16 разів. Тільки чим били, я на цьому військовому не знаюся. Але те, що плити вискакували з дому… Коли ми виходили, плити й на машинах лежали. То нас ще сильно не лякало. Ми ховалися в загальному коридорі, повзком вилазили”, — згадує чоловік.

Під час найважчих обстрілів та бомбардувань родина все ж таки прийняла рішення виїхати з Харкова. Їхня квартира згоріла до тла.

“Приходили експерти, сказали, що житлового нічого не буде, буде демонтаж, а потім – ремонт. Сподіваюся на це”, – каже Ігор.

Поки що він живе у квартирі померлої під час обстрілів сусідки. Повернувся один – у дружини Ігоря не витримало серце, вона померла.

Волонтери подарували Ігореві сонячну батарею, за допомогою якої він заряджає телефон та ліхтарик.

“Це для мене, як шестисотий мерседес купити”, – зізнається чоловік.

За гарячою їжею Ігор також ходить до волонтерів. Щодня вони привозять комплексні обіди.

Виїжджати зі свого будинку єдиний мешканець не збирається. Сподівається, що колись зможе повернутися до квартири, де прожив понад 30 років: “Я спортсмен, тож старт є, бачу фініш. Тільки як до нього дістатися? Треба не зупинятися”.