На нього чекали понад рік: харків’янин повернувся з російського полону
Фото: Володимир Зеленський
За уточненою інформацією голови ХОВА Олега Синєгубова, у результаті 60-го обміну з полону РФ повернувся один військовий з Харківщини.
«В‘ячеслав проживав у Харкові. Чоловік став на захист країни і доєднався до 118-ої окремої механізованої бригади. Наприкінці грудня 2023 року український захисник потрапив у полон на Запорізькому напрямку», – написав голова ХОВА.
Він зазначив, що понад рік рідні В’ячеслава чекали на його повернення. Наразі боєць отримує всю необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, вдень 15 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що з полону РФ вдалося повернути ще 25 українців. Наймолодшому звільненому – 24 роки. Найстаршому – 60, зазначили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 16:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За уточненою інформацією голови ХОВА Олега Синєгубова, у результаті 60-го обміну з полону РФ повернувся один військовий з Харківщини.".