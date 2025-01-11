Італійський шеф наступав під Куп’янськом: десантники – про затримання окупанта
Воїни українського 78 окремого десантно-штурмового полку повідомили подробиці про незвичайного полоненого, якого спіймали під Куп’янськом. Попрацювавши в Самарі, громадянин Італії став жертвою пропаганди.
Групу окупантів під Куп’янськом десантники виявили на початку 2025 року.
“Частина була знищена, частина потрапила в полон. Серед них був незвичайний полонений – Джанні Ченні, уродженець Неаполя, громадянин Італійської Республіки, який добровільно пішов на службу до російської армії”, – повідомили на сторінці 78 окремого десантно-штурмового полку у фейсбуці.
З’ясовуючи, як європеєць дійшов до такого життя, українські захисники отримали інформацію: Ченні поїхав вбивати українців не прямо з Італії.
“У минулому Ченні працював в одному з ресторанів міста Самара рф, проте в листопаді 2024 року пішов служити до армії зла – збройних сил російської федерації. Йому 51 рік, він залишив вдома дружину і двох дітей. Очевидно, він став черговою жертвою російської пропаганди”, – припустили десантники.
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Раніше про долю земляка писало італійське видання Today.it. Журналісти повідомили, що раніше чоловік був шеф-кухарем у ресторані в Неаполі. А до Самари теж поїхав не просто так. Заклад, де він працював у РФ, належить почесному консулу Італії в Самарі Джангідо Бреддо. Той схарактеризував колишнього співробітника як людину “особливого типу… з пихатим характером”. Почесного консула не здивувало, що його колишній працівник пішов воювати.
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- Категорії: Світ, Суспільство, Фронт, Харків; Теги: военнопленные, десантники, Италия, куп'янск, купянское направление, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2025 в 10:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воїни українського 78 окремого десантно-штурмового полку повідомили подробиці про незвичайного полоненого, якого спіймали під Куп’янськом. Громадянин Італії став жертвою пропаганди".