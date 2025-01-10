Про те, що на Куп’янському напрямку на початку січня Сили оборони взяли в полон італійського піцайоло, пише видання Today.it.

Журналісти зазначили, що в полон італієць Джанні Ченні потрапив 7-8 січня біля Куп’янська. Скоріш за все, під час успішної роботи української ДРГ у тилу ворога.

У документах, які опублікувало видання, є деякі відомості про італійця. Як виявилося, він народився в 1973 році, у нього є дружина та двоє дітей. До цього чоловік працював шеф-кухарем у ресторані в Неаполі. Однак одного дня в кар’єрі піцайоло стався несподіваний поворот – він опинився у Самарі, де почав працювати у ресторані італійської кухні.

Заклад належить почесному консулу Італії в Самарі Джангідо Бреддо, який підтвердив журналістам Today.it, що полонений дійсно працював у нього якийсь час.

“Приблизно рік тому він був моїм працівником, а потім звільнився. Він був особливого типу, неаполітанець, з норовливим характером. І, ну, тепер, знаючи, що він пішов воювати, мене це не дивує”, – сказав Бреддо журналістам видання.

Їм також вдалося встановити, що чоловік відправився служити на боці РФ 13 листопада 2024 у військовій частині 58198, 1-го бронетанкового полку.