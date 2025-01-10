Від піци до окопа на Куп’янщині: як італієць потрапив у ЗС РФ, а потім у полон
Про те, що на Куп’янському напрямку на початку січня Сили оборони взяли в полон італійського піцайоло, пише видання Today.it.
Журналісти зазначили, що в полон італієць Джанні Ченні потрапив 7-8 січня біля Куп’янська. Скоріш за все, під час успішної роботи української ДРГ у тилу ворога.
У документах, які опублікувало видання, є деякі відомості про італійця. Як виявилося, він народився в 1973 році, у нього є дружина та двоє дітей. До цього чоловік працював шеф-кухарем у ресторані в Неаполі. Однак одного дня в кар’єрі піцайоло стався несподіваний поворот – він опинився у Самарі, де почав працювати у ресторані італійської кухні.
Заклад належить почесному консулу Італії в Самарі Джангідо Бреддо, який підтвердив журналістам Today.it, що полонений дійсно працював у нього якийсь час.
“Приблизно рік тому він був моїм працівником, а потім звільнився. Він був особливого типу, неаполітанець, з норовливим характером. І, ну, тепер, знаючи, що він пішов воювати, мене це не дивує”, – сказав Бреддо журналістам видання.
Їм також вдалося встановити, що чоловік відправився служити на боці РФ 13 листопада 2024 у військовій частині 58198, 1-го бронетанкового полку.
Читайте також: Deep State: ворог окупував нові території на Харківщині – де просунувся
Новини за темою:
- Категорії: Світ, Фронт, Харків; Теги: военнопленные, ЗСУ, Купянщина, пленные, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Від піци до окопа на Куп’янщині: як італієць потрапив у ЗС РФ, а потім у полон»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 10:09;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що на Куп’янщині на початку січня Сили оборони взяли в полон італійського піцайоло, пише Today.it.".