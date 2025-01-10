О том, что на Купянском направлении в начале января Силы обороны взяли в плен итальянского пиццайоло, пишет издание Today.it.

Журналисты отметили, что в плен итальянец Джанни Ченни попал 7-8 января около Купянска. Скорей всего, во время успешной работы украинской ДРГ в тылу врага.

В документах, которые опубликовало издание, есть некоторые сведения об итальянце. Как оказалось, он родился в 1973 году, у него есть жена и двое детей. До этого мужчина работал шеф-поваром в ресторане в Неаполе. Однако однажды в карьере пиццайоло случился неожиданный поворот – он оказался в Самаре, где начал работать в ресторане итальянской кухни.

Заведение принадлежит почетному консулу Италии в Самаре Джангидо Бреддо, который подтвердил журналистам Today.it, что пленный действительно работал у него какое-то время.

«Приблизительно год назад он был моим работником, а потом уволился. Он был особенного типа, неаполитанец, с надменным характером. И, ну, теперь, зная, что он пошел воевать, меня это не удивляет», – сказал Бреддо журналистам издания.

Им также удалось установить, что мужчина отравился служить на стороне РФ 13 ноября 2024 года в воинской части 58198, 1-го бронетанкового полка.