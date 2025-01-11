Итальянский шеф-повар наступал под Купянском: десантники — о поимке оккупанта
Воины украинского 78 отдельного десантно-штурмового полка сообщили подробности о необычном пленном, которого поймали под Купянском. Поработав в Самаре, гражданин Италии стал жертвой пропаганды.
Группу оккупантов под Купянском десантники обнаружили в начале 2025 года.
«Часть была уничтожена, часть попала в плен. Среди них был необычный пленник – Джанни Ченни, уроженец Неаполя, гражданин Итальянской Республики, добровольно пошедший на службу в российскую армию», — сообщили на странице 78 отдельного десантно-штурмового полка в Facebook.
Выясняя, как европеец дошел до жизни такой, украинские защитники получили информацию: Ченни поехал убивать украинцев не прямиком из Италии.
«В прошлом Ченни работал в одном из ресторанов города Самара рф, однако в ноябре 2024 года пошел служить в армию зла – вооруженных сил российской федерации. Ему 51 год, он оставил дома жену и двоих детей. По-видимому, он стал очередной жертвой российской пропаганды», — предположили десантники.
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Ранее о судьбе соотечественника писало итальянское издание Today.it. Журналисты сообщили, что ранее мужчина был шеф-поваром в ресторане в Неаполе. А в Самару тоже поехал не просто так. Заведение, где он работал в РФ, принадлежит почетному консулу Италии в Самаре Джангидо Бреддо. Тот охарактеризовал бывшего сотрудника как человека «особенного типа… с надменным характером». Почетного консула не удивило, что его бывший сотрудник пошел воевать.
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- Категории: Мир, Общество, Фронт, Харьков; Теги: военнопленные, десантники, Италия, купянск, купянское направление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 11 января 2025 в 10:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины украинского 78 отдельного десантно-штурмового полка сообщили подробности о необычном пленном, которого поймали под Купянском. Гражданин Италии стал жертвой пропаганды".