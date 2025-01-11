Воины украинского 78 отдельного десантно-штурмового полка сообщили подробности о необычном пленном, которого поймали под Купянском. Поработав в Самаре, гражданин Италии стал жертвой пропаганды.

Группу оккупантов под Купянском десантники обнаружили в начале 2025 года.

«Часть была уничтожена, часть попала в плен. Среди них был необычный пленник – Джанни Ченни, уроженец Неаполя, гражданин Итальянской Республики, добровольно пошедший на службу в российскую армию», — сообщили на странице 78 отдельного десантно-штурмового полка в Facebook.

Выясняя, как европеец дошел до жизни такой, украинские защитники получили информацию: Ченни поехал убивать украинцев не прямиком из Италии.

«В прошлом Ченни работал в одном из ресторанов города Самара рф, однако в ноябре 2024 года пошел служить в армию зла – вооруженных сил российской федерации. Ему 51 год, он оставил дома жену и двоих детей. По-видимому, он стал очередной жертвой российской пропаганды», — предположили десантники.

Ранее о судьбе соотечественника писало итальянское издание Today.it. Журналисты сообщили, что ранее мужчина был шеф-поваром в ресторане в Неаполе. А в Самару тоже поехал не просто так. Заведение, где он работал в РФ, принадлежит почетному консулу Италии в Самаре Джангидо Бреддо. Тот охарактеризовал бывшего сотрудника как человека «особенного типа… с надменным характером». Почетного консула не удивило, что его бывший сотрудник пошел воевать.