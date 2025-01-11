Необычные сутки в Харьковской области: Синегубов сделал заявление
Фото: Елена Нагорная
Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что РФ не наносила ударов по Харькову и области в течение минувших 24 часов.
«За сутки ударов по Харькову и области не зафиксировано», — написал начальник ХОВА утром 11 января.
Это крайне редкий случай — последний раз о «тихих» сутках в области Синегубов сообщал 1 и 2 декабря. Речь идет об отсутствии обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры. При этом над областью ночью фиксировали «шахеды». Бои в регионе также продолжаются.
По информации Синегубова, на Харьковском направлении было пять атак — в районах Волчанска и Старицы. На Купянском — 11 штурмов: в районах Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой. Восемь из них продолжаются.
Читайте также: Синегубов: «Готовы к ухудшению ситуации» – что происходит на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Необычные сутки в Харьковской области: Синегубов сделал заявление»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 января 2025 в 08:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что РФ не наносила ударов по Харькову и области в течение минувших 24 часов".