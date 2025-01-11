Необычные сутки в Харьковской области: Синегубов сделал заявление

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что РФ не наносила ударов по Харькову и области в течение минувших 24 часов.

«За сутки ударов по Харькову и области не зафиксировано», — написал начальник ХОВА утром 11 января.

Это крайне редкий случай — последний раз о «тихих» сутках в области Синегубов сообщал 1 и 2 декабря. Речь идет об отсутствии обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры. При этом над областью ночью фиксировали «шахеды». Бои в регионе также продолжаются.

По информации Синегубова, на Харьковском направлении было пять атак — в районах Волчанска и Старицы. На Купянском — 11 штурмов: в районах Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой. Восемь из них продолжаются.