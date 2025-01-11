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Необычные сутки в Харьковской области: Синегубов сделал заявление

Происшествия 08:13   11.01.2025
Оксана Горун
Необычные сутки в Харьковской области: Синегубов сделал заявление Фото: Елена Нагорная

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что РФ не наносила ударов по Харькову и области в течение минувших 24 часов.

«За сутки ударов по Харькову и области не зафиксировано», — написал начальник ХОВА утром 11 января.

Это крайне редкий случай — последний раз о «тихих» сутках в области Синегубов сообщал 1 и 2 декабря. Речь идет об отсутствии обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры. При этом над областью ночью фиксировали «шахеды». Бои в регионе также продолжаются.

По информации Синегубова, на Харьковском направлении было пять атак — в районах Волчанска и Старицы. На Купянском — 11 штурмов: в районах Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой. Восемь из них продолжаются.

Читайте также: Синегубов: «Готовы к ухудшению ситуации» – что происходит на Харьковщине

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 января 2025 в 08:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что РФ не наносила ударов по Харькову и области в течение минувших 24 часов".