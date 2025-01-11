Незвичайна доба на Харківщині: Синєгубов зробив заяву
Фото: Олена Нагорна
Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що РФ не завдавала ударів по Харкову та області протягом минулих 24 годин.
“За добу ударів по Харкову та області не зафіксовано”, – написав начальник ХОВА вранці 11 січня.
Це вкрай рідкісний випадок – востаннє про “тиху” добу в області Синєгубов повідомляв 1 та 2 грудня. Йдеться про відсутність обстрілів мирного населення та цивільної інфраструктури. При цьому над областю вночі фіксували “шахеди”. Бої в регіоні також тривають.
За інформацією Синєгубова, на Харківському напрямку було п’ять атак – у районах Волчанська та Стариці. На Куп’янському — 11 штурмів: у районах Кучерівки, Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. Вісім із них тривають.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2025 в 08:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що РФ не завдавала ударів по Харкову та області протягом минулих 24 годин".