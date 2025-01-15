Его ждали больше года: харьковчанин вернулся из плена РФ
Фото: Владимир Зеленский
По уточненной информации главы ХОВА Олега Синегубова, в результате 60-го обмена из плена РФ вернулся один военный с Харьковщины.
«Вячеслав проживал в Харькове. Мужчина встал на защиту страны и присоединился к 118-й отдельной механизированной бригаде. В конце декабря 2023 года украинский защитник попал в плен в Запорожском направлении», — написал глава ХОВА.
Он отметил, что более года родные Вячеслава ждали его возвращения. Сейчас боец получает всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, днем 15 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из плена РФ удалось вернуть еще 25 украинцев. Самому молодому освобожденному – 24 года. Самому старшему – 60, отметили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вернулся, обмен пленными, Олег Синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 16:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По уточненной информации главы ХОВА Олега Синегубова, в результате 60-го обмена из плена РФ вернулся один военный с Харьковщины.".