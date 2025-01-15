Его ждали больше года: харьковчанин вернулся из плена РФ

По уточненной информации главы ХОВА Олега Синегубова, в результате 60-го обмена из плена РФ вернулся один военный с Харьковщины.

«Вячеслав проживал в Харькове. Мужчина встал на защиту страны и присоединился к 118-й отдельной механизированной бригаде. В конце декабря 2023 года украинский защитник попал в плен в Запорожском направлении», — написал глава ХОВА.

Он отметил, что более года родные Вячеслава ждали его возвращения. Сейчас боец ​​получает всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, днем ​​15 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из плена РФ удалось вернуть еще 25 украинцев. Самому молодому освобожденному – 24 года. Самому старшему – 60, отметили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.