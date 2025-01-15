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Его ждали больше года: харьковчанин вернулся из плена РФ

Общество 16:21   15.01.2025
Виктория Яковенко
Его ждали больше года: харьковчанин вернулся из плена РФ Фото: Владимир Зеленский

По уточненной информации главы ХОВА Олега Синегубова, в результате 60-го обмена из плена РФ вернулся один военный с Харьковщины.

«Вячеслав проживал в Харькове. Мужчина встал на защиту страны и присоединился к 118-й отдельной механизированной бригаде. В конце декабря 2023 года украинский защитник попал в плен в Запорожском направлении», — написал глава ХОВА.

Он отметил, что более года родные Вячеслава ждали его возвращения. Сейчас боец ​​получает всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, днем ​​15 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из плена РФ удалось вернуть еще 25 украинцев. Самому молодому освобожденному – 24 года. Самому старшему – 60, отметили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 16:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По уточненной информации главы ХОВА Олега Синегубова, в результате 60-го обмена из плена РФ вернулся один военный с Харьковщины.".