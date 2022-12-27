У Харкові відновлюють будинок на Північній Салтівці, куди влучили 20 ракет

Незважаючи на жахливі руйнування, на Північній Салтівці продовжують відбудовувати багатоповерхівки, повідомляє Deutsche Welle.

Північна Салтівка, від якої до рф навпростець 25 км, із перших годин війни зазнала страшних ракетних ударів. Росіяни буквально розстрілювали житлові багатоповерхівки з танків та артилерії.

Але, незважаючи на жахливі руйнування, деякі будинки, які, здавалося, неможливо відновити, зараз відбудовують. Що дуже тішить мешканців таких багатоповерхівок.