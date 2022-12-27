У Харкові відновлюють будинок на Північній Салтівці, куди влучили 20 ракет
Незважаючи на жахливі руйнування, на Північній Салтівці продовжують відбудовувати багатоповерхівки, повідомляє Deutsche Welle.
Північна Салтівка, від якої до рф навпростець 25 км, із перших годин війни зазнала страшних ракетних ударів. Росіяни буквально розстрілювали житлові багатоповерхівки з танків та артилерії.
Але, незважаючи на жахливі руйнування, деякі будинки, які, здавалося, неможливо відновити, зараз відбудовують. Що дуже тішить мешканців таких багатоповерхівок.
Читайте також: Як жити далі? — ті, хто втратив житло в Харкові, домагаються відповіді від влади
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові відновлюють будинок на Північній Салтівці, куди влучили 20 ракет»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 17:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Незважаючи на жахливі руйнування, на Північній Салтівці продовжують відбудовувати багатоповерхівки, повідомляє Deutsche Welle.".