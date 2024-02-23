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Відновлення постраждалого селища Старий Салтів: що відбудують цьогоріч (відео)

Суспільство 15:02   23.02.2024
Вікторія Яковенко
Відновлення постраждалого селища Старий Салтів: що відбудують цьогоріч (відео)

На Харківщині продовжують відбудовувати селище Старий Салтів, яке постраждало через військову агресію армії РФ.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, наразі ремонтують багатоповерхівки, багатоквартирні будинки, лікарню, ЦНАП та школу, де вже є заявки для навчання приблизно тисячі дітей.

«Будуть виділені найближчим часом кошти на продовження реалізації цих об’єктів, оскільки вони були перехідними з 2023 року. Ми їх плануємо відновити у цьому році», – сказав Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 15:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині продовжують відбудовувати селище Старий Салтів, яке постраждало через військову агресію армії РФ.".