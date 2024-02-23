Відновлення постраждалого селища Старий Салтів: що відбудують цьогоріч (відео)

На Харківщині продовжують відбудовувати селище Старий Салтів, яке постраждало через військову агресію армії РФ.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, наразі ремонтують багатоповерхівки, багатоквартирні будинки, лікарню, ЦНАП та школу, де вже є заявки для навчання приблизно тисячі дітей.

«Будуть виділені найближчим часом кошти на продовження реалізації цих об’єктів, оскільки вони були перехідними з 2023 року. Ми їх плануємо відновити у цьому році», – сказав Синєгубов.