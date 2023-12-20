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Два зруйновані доми відбудовують за 30 млн грн на Харківщині: коли завершать

Суспільство 15:10   20.12.2023
Вікторія Яковенко
Два зруйновані доми відбудовують за 30 млн грн на Харківщині: коли завершать

У Роганській громаді відновлюють пошкоджені ворожими обстрілами будинки, де мешкали близько 120 людей.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, відбудовують 9-поверхівку у селищі Докучаєвське. Вартість робіт – 17,2 млн грн.

«У Докучаєвському будинок утеплили на 60%. Тут було зруйновано 3 перекриття, встановлювали металоконструкції, підпирали будинок, щоб не завалився. Робимо утеплення фасадів, відновлюємо перекриття, міняємо повністю систему опалення», – розповів виконроб Сергій Денисенко.

Ще один постраждалий двоповерховий дім відновлюють у селищі Рогань за 13,3 млн грн, зазначив Синєгубов.

«Постраждав майже весь під’їзд, розвалені стіни, дах обвалився весь, почав горіти, Тут обстрілювали з танків, були прямі влучання в будинок. Всередині внутрішні роботи залишилися і дах докрити», – повідомив майстер житлово-експлуатаційного управління  «Докучаєвське» Сергій Балабенко.

Синєгубов заявив, що будинки відновлюють за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Завершити роботи планують влітку 2024 року.

Читайте також: Будинки і школи. Що і де відбудують цього року у Харківському районі

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 15:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Роганській громаді відновлюють пошкоджені ворожими обстрілами будинки, де мешкали близько 120 людей.".