Два разрушенных дома отстраивают за 30 млн грн на Харьковщине: когда завершат
В Роганской громаде восстанавливают поврежденные вражескими обстрелами дома, где проживали около 120 человек.
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, отстраивают 9-этажку в поселке Докучаевское. Стоимость работ — 17,2 млн грн.
«В Докучаевском дом утеплили на 60%. Здесь было разрушено 3 перекрытия, устанавливали металлоконструкцию, подпирали дом, чтобы не рухнул. Делаем утепление фасадов, восстанавливаем перекрытия, меняем полностью систему отопления», — рассказал прораб Сергей Денисенко.
Еще один пострадавший двухэтажный дом восстанавливают в поселке Рогань за 13,3 млн грн, отметил Синегубов.
«Пострадал почти весь подъезд, развалились стены, крыша обвалилась вся, начала гореть. Здесь обстреливали из танков, были прямые попадания в дом. Внутри внутренние работы остались и крышу докрыть», – сообщил мастер жилищно-эксплуатационного управления «Докучаевское» Сергей Балабенко.
Синегубов заявил, что дома восстанавливают за средства фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Завершить работы планируют летом 2024 года.
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 15:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Роганской громаде восстанавливают поврежденные вражескими обстрелами дома, где проживали около 120 человек.".