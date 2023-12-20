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Два разрушенных дома отстраивают за 30 млн грн на Харьковщине: когда завершат

Общество 15:10   20.12.2023
Виктория Яковенко
Два разрушенных дома отстраивают за 30 млн грн на Харьковщине: когда завершат

В Роганской громаде восстанавливают поврежденные вражескими обстрелами дома, где проживали около 120 человек.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, отстраивают 9-этажку в поселке Докучаевское. Стоимость работ — 17,2 млн грн.

«В Докучаевском дом утеплили на 60%. Здесь было разрушено 3 перекрытия, устанавливали металлоконструкцию, подпирали дом, чтобы не рухнул. Делаем утепление фасадов, восстанавливаем перекрытия, меняем полностью систему отопления», — рассказал прораб Сергей Денисенко.

Еще один пострадавший двухэтажный дом восстанавливают в поселке Рогань за 13,3 млн грн, отметил Синегубов.

«Пострадал почти весь подъезд, развалились стены, крыша обвалилась вся, начала гореть. Здесь обстреливали из танков, были прямые попадания в дом. Внутри внутренние работы остались и крышу докрыть», – сообщил мастер жилищно-эксплуатационного управления «Докучаевское» Сергей Балабенко.

Синегубов заявил, что дома восстанавливают за средства фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Завершить работы планируют летом 2024 года.

Читайте также: Дома и школы. Что и где будут отстраивать в этом году Харьковском районе

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 15:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Роганской громаде восстанавливают поврежденные вражескими обстрелами дома, где проживали около 120 человек.".