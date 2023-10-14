Дома и школы. Что и где будут отстраивать в этом году Харьковском районе

46 проектов за 921 млн. грн. планируют отстроить в Харьковском районе за год, рассказал начальник Харьковской районной военной администрации Владимир Усов, сообщает ХОВА.

Восстановление проходит на средства фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, местных и областного бюджетов. Общая стоимость запланированных на этот год 46 проектов восстановления составляет около 921 миллиона гривен.

«По 25 проектам строительные работы уже приступили: 17 из них – это восстановление многоквартирных жилых домов и общежитий в городе Дергачи; 7 – восстановление учреждений здравоохранения в Харькове и Дергачах, а также селах Черкасская Лозовая, Русская Лозовая, Большие Проходы и поселки Лесное. Еще один проект – восстановление административного здания в селе Русская Лозовая. Всего в этом году планируем внедрить 37 проектов восстановления многоквартирных жилых домов и общежитий на сумму более 600 миллионов гривен: кроме Дергачей еще 8 объектов – в Слатино, 10 – в Русской Лозовой и по одному в Докучаевском и Рогане», – рассказал Владимир Усов.

Начальник Харьковской РВА добавил, что все работы выполняются согласно графБлику. Три проекта восстановления жилых домов в Дергачах уже находятся на завершающем этапе.

Также начали возобновление школы в Мерефе на сумму около 70 млн грн, а в Люботине – строительство бомбоубежища, стоимость которого составляет почти 73 млн грн.

В начале октября в результате российской агрессии на территории Харьковского района зафиксировано около 22 500 фактов повреждений и разрушений объектов, рассказал директор Департамента градостроительства и архитектуры ХОВА Антон Кротовских.

Среди них – 13 223 индивидуальных жилых дома; около 3000 многоэтажек, в которых повреждено или разрушено 2762 квартиры; 549 учебных заведений и спорта; 157 объектов здравоохранения; 96 админучреждений.

«По программе єВідновлення от жителей района поступило 11409 заявлений для получения денег на ремонт поврежденного жилья и 1083 заявления на получение компенсации за уничтоженное имущество. Соответствующие комиссии приняли 520 решений о предоставлении компенсации и передали в рассрочку. Общая сумма назначенных выплат составляет 53,8 миллионов гривен. Более 2340 заявителей уже получили денежную помощь для мелкого ремонта жилья поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ – на их счета начислено 174,8 миллиона гривен», – рассказал Антон Коротовских.

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