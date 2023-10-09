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Два многоэтажных дома в Дергачах под Харьковом почти отстроили

Общество 17:10   09.10.2023
Оксана Якушко
Два многоэтажных дома в Дергачах под Харьковом почти отстроили

В Дергачевской громаде под Харьковом еще 7 многоквартирных домов активно восстанавливают, сообщили в ХОВА.

Отстраивают 9 многоэтажек на средства фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии при софинансировании из местного бюджета.

«Все здания имели разную степень повреждений. Практически каждая многоэтажка нуждалась в ремонте кровли, утеплении фасадов, замене окон и дверей, а также ревизии и переводе инженерных коммуникаций. Кроме этого, пришлось привести в порядок фронтоны и стены, отстраивать перегородки и осуществить внутренние отделочные работы. Сейчас 2 дома по улице 23 августа практически готовы к безопасной эксплуатации, еще 7 домов – в процессе капитального ремонта», – рассказал заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.

Также строят новый Центр первичной медико-санитарной помощи. Работы здесь стартовали несколько недель назад. В настоящее время бригады рабочих демонтировали разрушенные конструкции, вырыли котлован, провели геодезическую съемку и разметку и заложили фундамент. На очереди – армирование и гидроизоляция.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 17:10;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Дергачевской громаде под Харьковом еще 7 многоквартирных домов активно восстанавливают, сообщили в ХОВА.".