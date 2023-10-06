РФ ударила по Волчанску: уничтожен жилой дом, есть пострадавшие (фото)

6 октября россияне обстреляли город Волчанск в Харьковской области. В результате попадания загорелся жилой дом, пострадали три человека.

«Уничтожен жилой дом на 3 квартиры. Пострадали 3 гражданских человека, проживавших в доме. 76-летний мужчина получил тяжелые ожоги, угарным газом отравились 75-летняя женщина и женщина 25 лет, имеющая инвалидность», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.