РФ ударила по Волчанску: уничтожен жилой дом, есть пострадавшие (фото)
Фото: Олег Синегубов
6 октября россияне обстреляли город Волчанск в Харьковской области. В результате попадания загорелся жилой дом, пострадали три человека.
«Уничтожен жилой дом на 3 квартиры. Пострадали 3 гражданских человека, проживавших в доме. 76-летний мужчина получил тяжелые ожоги, угарным газом отравились 75-летняя женщина и женщина 25 лет, имеющая инвалидность», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 12:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 октября россияне обстреляли город Волчанск в Харьковской области. В результате попадания загорелся жилой дом, пострадали три человека.".