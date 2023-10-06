Live
  • Пт 06.10.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.62
  • EUR 38.54
    • 🟢

РФ ударила по Волчанску: уничтожен жилой дом, есть пострадавшие (фото)

Происшествия 12:55   06.10.2023
Виктория Яковенко
РФ ударила по Волчанску: уничтожен жилой дом, есть пострадавшие (фото) Фото: Олег Синегубов

6 октября россияне обстреляли город Волчанск в Харьковской области. В результате попадания загорелся жилой дом, пострадали три человека.

«Уничтожен жилой дом на 3 квартиры. Пострадали 3 гражданских человека, проживавших в доме. 76-летний мужчина получил тяжелые ожоги, угарным газом отравились 75-летняя женщина и женщина 25 лет, имеющая инвалидность», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

01

02

03
Фото: Олег Синегубов

Читайте также: «Утро у нас началось тоже довольно напряженно» — глава Купянщины об обстрелах

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Удар по Харькову: под завалами нашли тело женщины – бабушка погибшего мальчика
Удар по Харькову: под завалами нашли тело женщины – бабушка погибшего мальчика
06.10.2023, 12:29
Зеленский отреагировал на ракетный удар по Харькову
Зеленский отреагировал на ракетный удар по Харькову
06.10.2023, 11:27
Ракетный удар по Харькову: фото и видео с мест «прилетов»
Ракетный удар по Харькову: фото и видео с мест «прилетов»
06.10.2023, 09:11
Ракетный удар по Харькову: под завалами может быть женщина
Ракетный удар по Харькову: под завалами может быть женщина
06.10.2023, 11:36
По Харькову ударили две ракеты: полиция сообщила предварительные данные
По Харькову ударили две ракеты: полиция сообщила предварительные данные
06.10.2023, 08:03
РФ ударила по Волчанску: уничтожен жилой дом, есть пострадавшие (фото)
РФ ударила по Волчанску: уничтожен жилой дом, есть пострадавшие (фото)
06.10.2023, 12:55

Новости по теме:

19:00
Мэрия попросила КТЭБ отменить решение о демонтаже дома в центре Харькова
12:28
Возле дома в Харькове нашли голову котенка: полиция открыла дело
15:02
Били по агропредприятию. Боровую и Подлиман обстреляли россияне на Харьковщине
18:08
Придавило обломками. Пожилой мужчина ранен в результате обстрелов Волчанска
13:23
В Харькове горел частный дом: огонь тушили около трех часов (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «РФ ударила по Волчанску: уничтожен жилой дом, есть пострадавшие (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 12:55;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 октября россияне обстреляли город Волчанск в Харьковской области. В результате попадания загорелся жилой дом, пострадали три человека.".