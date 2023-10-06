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РФ вдарила по Вовчанську: знищено житловий будинок, є постраждалі (фото)

Події 12:55   06.10.2023
Вікторія Яковенко
РФ вдарила по Вовчанську: знищено житловий будинок, є постраждалі (фото) Фото: Олег Синєгубов

6 жовтня росіяни обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині. Внаслідок влучання загорівся житловий будинок, постраждали троє людей.

«Знищено житловий будинок на 3 квартири. Постраждали 3 цивільних людей, що проживали в будинку. 76-річний чоловік отримав важкі опіки, чадним газом отруїлися 75-річна жінка та жінка 25 років, яка має інвалідність», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

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Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 12:55;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 жовтня росіяни обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині. Внаслідок влучання загорівся житловий будинок, постраждали троє людей.".