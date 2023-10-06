«Ранок у нас почався теж доволі напружено» – голова Куп’янщини про обстріли

6 жовтня вранці росіяни продовжують обстрілювати Куп’янський район на Харківщині. Зокрема гатять по населених пунктах поблизу села Гроза, де 5 жовтня сталося масове вбивство.

«Ранок у нас сьогодні почався теж доволі напружено. Прилетіло по Куп’янську по багатоповерхівці, на щастя, постраждалих немає. І вже зранку, коли ми були в селі Гроза, де ДСНС продовжувала свою роботу, так само під обстріл потрапив населений пункт Шевченкове, прилетіло поруч. І в цей же час був обстріл населеного пункту Нечволодівка. Ми бачимо, що за останні ці 2-3 дні є певна інтенсивність обстрілів», – сказав в етері нацмарафону голова Куп’янської РДА Андрій Канашевич.