Армія РФ завдала авіаударів по двох селах на Харківщині – Генштаб

Під ворожим ударом були села Іванівка та Кислівка в Куп’янському районі. Також армія РФ обстрілювала регіон з артилерії та мінометів, поінформував Генштаб ЗСУ.

“Кремлівські терористичні війська, 5 жовтня, цинічно завдали ракетного удару по цивільному об’єкту у селі Гроза Куп’янського району Харківської області. За попередніми даними, внаслідок прицільного влучання, загинуло понад 50 мирних мешканців. Авіаційних ударів зазнали: Іванівка, Кислівка Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей“, – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загалом по території України росіяни завдали трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснили 50 обстрілів з РСЗВ. Також минулої доби країну атакували 29 російських “шахедів” (24 з них збила ППО).

На Куп’янському напрямку армія РФ не наступала, але продовжила атакувати в районі Макіївки Луганської області – неподалік адмінкордону з Харківщиною.

Минулої доби на фронті сталося 37 бойових зіткнень.

“Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та сім – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ уражено вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, дев’ять артилерійських засобів, склад паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та станцію РЕБ противника“, – перерахували в Генштабі.