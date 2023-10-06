Армия РФ нанесла авиаудары по двум селам на Харьковщине — Генштаб
Под вражеским ударом были села Ивановка и Кисловка в Купянском районе. Также армия РФ обстреливала регион из артиллерии и минометов, проинформировал Генштаб ВСУ.
«Кремлевские террористические войска, 5 октября, цинично нанесли ракетный удар по гражданскому объекту в селе Гроза Купянского района Харьковской области. По предварительным данным, в результате прицельного попадания погибли более 50 мирных жителей. Авиационные удары получили: Ивановка, Кисловка Харьковской области. Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», — сообщили в Генштабе ВСУ.
В целом по территории Украины россияне нанесли три ракетных и 65 авиационных ударов, совершили 50 обстрелов из РСЗО. Также в минувшие сутки страну атаковали 29 российских «шахедов» (24 из них сбила ПВО).
На Купянском направлении армия РФ не наступала, но продолжила атаковать в районе Макеевки Луганской области — неподалеку от админграницы с Харьковщиной.
За прошедшие сутки на фронте произошло 37 боевых столкновений.
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«Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и семь — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск поражены узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелая огнеметная система, девять артиллерийских средств, склад горюче-смазочных материалов, радиолокационная станция и станция РЭБ противника», — перечислили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 08:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под вражеским ударом были села Ивановка и Кисловка в Купянском районе. Также армия РФ обстреливала регион из артиллерии и минометов, проинформировал Генштаб ВСУ".