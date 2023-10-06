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«Утро у нас началось тоже довольно напряженно» — глава Купянщины об обстрелах

Общество 12:11   06.10.2023
Виктория Яковенко
«Утро у нас началось тоже довольно напряженно» — глава Купянщины об обстрелах

6 октября утром россияне продолжают обстреливать Купянский район на Харьковщине. В частности, бьют по населенным пунктам вблизи села Гроза, где 5 октября произошло массовое убийство.

«Утро у нас сегодня началось тоже довольно напряженно. Прилетело по Купянску по многоэтажке, к счастью, пострадавших нет. И уже утром, когда мы были в селе Гроза, где ГСЧС продолжала свою работу, также под обстрел попал населенный пункт Шевченково, прилетело рядом. И в это же время был обстрел населённого пункта Нечволодовка. Мы видим, что за последние эти 2-3 дня есть определенная интенсивность обстрелов», — сказал в эфире нацмарафон глава Купянской РГА Андрей Канашевич.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 12:11;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 октября утром россияне продолжают обстреливать Купянский район на Харьковщине. В частности, бьют по населенным пунктам вблизи села Гроза, где 5 октября произошло массовое убийство.".