«Утро у нас началось тоже довольно напряженно» — глава Купянщины об обстрелах

6 октября утром россияне продолжают обстреливать Купянский район на Харьковщине. В частности, бьют по населенным пунктам вблизи села Гроза, где 5 октября произошло массовое убийство.

«Утро у нас сегодня началось тоже довольно напряженно. Прилетело по Купянску по многоэтажке, к счастью, пострадавших нет. И уже утром, когда мы были в селе Гроза, где ГСЧС продолжала свою работу, также под обстрел попал населенный пункт Шевченково, прилетело рядом. И в это же время был обстрел населённого пункта Нечволодовка. Мы видим, что за последние эти 2-3 дня есть определенная интенсивность обстрелов», — сказал в эфире нацмарафон глава Купянской РГА Андрей Канашевич.