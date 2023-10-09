Два багатоповерхових будинки в Дергачах під Харковом майже відбудували
У Дергачівській громаді під Харковом ще 7 багатоквартирних будинків активно відновлюють, повідомили у ХОВА.
Відбудовують 9 багатоповерхівок коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії при співфінансуванні з місцевого бюджету.
«Всі будівлі мали різний ступінь пошкоджень. Практично кожна багатоповерхівка потребувала ремонту покрівлі, утеплення фасадів, заміни вікон та дверей, а також ревізії і перекладання інженерних комунікацій. Крім цього, довелося привести до ладу фронтони й стіни, відбудовувати перегородки та здійснити внутрішні оздоблювальні роботи. Наразі 2 будинки по вулиці 23 Серпня практично готові до безпечної експлуатації, ще 7 будинків – в процесі капітального ремонту», – розповів заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.
Також будують новий Центр первинної медико-санітарної допомоги. Роботи тут стартували кілька тижнів тому. Наразі бригади робітників демонтували зруйновані конструкції, викопали котлован, провели геодезичну зйомку й розмітку та заклали фундамент. На черзі – армування та гідроізоляція.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 17:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Дергачівській громаді під Харковом ще 7 багатоквартирних будинків активно відновлюють, повідомили у ХОВА.".