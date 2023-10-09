Два багатоповерхових будинки в Дергачах під Харковом майже відбудували

У Дергачівській громаді під Харковом ще 7 багатоквартирних будинків активно відновлюють, повідомили у ХОВА.

Відбудовують 9 багатоповерхівок коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії при співфінансуванні з місцевого бюджету.

«Всі будівлі мали різний ступінь пошкоджень. Практично кожна багатоповерхівка потребувала ремонту покрівлі, утеплення фасадів, заміни вікон та дверей, а також ревізії і перекладання інженерних комунікацій. Крім цього, довелося привести до ладу фронтони й стіни, відбудовувати перегородки та здійснити внутрішні оздоблювальні роботи. Наразі 2 будинки по вулиці 23 Серпня практично готові до безпечної експлуатації, ще 7 будинків – в процесі капітального ремонту», – розповів заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.

Також будують новий Центр первинної медико-санітарної допомоги. Роботи тут стартували кілька тижнів тому. Наразі бригади робітників демонтували зруйновані конструкції, викопали котлован, провели геодезичну зйомку й розмітку та заклали фундамент. На черзі – армування та гідроізоляція.