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Два багатоповерхових будинки в Дергачах під Харковом майже відбудували

Суспільство 17:10   09.10.2023
Оксана Якушко
Два багатоповерхових будинки в Дергачах під Харковом майже відбудували

У Дергачівській громаді під Харковом ще 7 багатоквартирних будинків активно відновлюють, повідомили у ХОВА.

Відбудовують 9 багатоповерхівок коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії при співфінансуванні з місцевого бюджету.

«Всі будівлі мали різний ступінь пошкоджень. Практично кожна багатоповерхівка потребувала ремонту покрівлі, утеплення фасадів, заміни вікон та дверей, а також ревізії і перекладання інженерних комунікацій. Крім цього, довелося привести до ладу фронтони й стіни, відбудовувати перегородки та здійснити внутрішні оздоблювальні роботи. Наразі 2 будинки по вулиці 23 Серпня практично готові до безпечної експлуатації, ще 7 будинків – в процесі капітального ремонту», – розповів заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.

 

Також будують новий Центр первинної медико-санітарної допомоги. Роботи тут стартували кілька тижнів тому. Наразі бригади робітників демонтували зруйновані конструкції, викопали котлован, провели геодезичну зйомку й розмітку та заклали фундамент. На черзі – армування та гідроізоляція.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 17:10;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Дергачівській громаді під Харковом ще 7 багатоквартирних будинків активно відновлюють, повідомили у ХОВА.".