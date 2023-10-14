Будинки і школи. Що і де відбудують цього року у Харківському районі

46 проектів за 921 млн. грн. планують відбудувати в Харківському районі протягом року, розповів начальник Харківської районної військової адміністрації Володимир Усов, повідомляє ХОВА.

Відбудова проходить за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії, місцевих та обласного бюджетів. Загальна вартість запланованих на цей рік 46 проєктів відновлення складає майже 921 мільйон гривень.

«По 25 проєктам будівельні роботи вже розпочали: 17 з них – це відновлення багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків у місті Дергачі; 7 – відновлення закладів охорони здоров’я у Харкові та Дергачах, а також селах Черкаська Лозова, Руська Лозова, Великі Проходи і селищі Лісне; ще 1 проєкт – відновлення адміністративної будівлі у селі Руська Лозова. Загалом цьогоріч плануємо впровадити 37 проєктів відновлення багатоквартирних житлових будинків та гуртожитків на суму понад 600 мільйонів гривень: крім Дергачів ще 8 об’єктів – у Слатиному, 10 – у Руській Лозовій та по одному в Докучаєвському й Рогані», – розповів Володимир Усов.

Начальник Харківської РВА додав, що всі роботи виконуються згідно графіку. Три проєкти відбудови житлових будинків у Дергачах уже перебувають на завершальному етапі.

Також розпочали відновлення школи в Мерефі на загальну майже 70 млн грн, а у Люботині – будівництво бомбосховища, вартість якого складає майже 73 млн грн.

На початок жовтня внаслідок російської агресії на території Харківського району зафіксовано близько 22 500 фактів пошкоджень та руйнувань об’єктів, розповів директор Департаменту містобудування та архітектури ХОВА Антон Кротовських.

Серед них – 13 223 індивідуальні житлові будинки; близько 3000 багатоповерхівок, у яких пошкоджено або зруйновано 2762 квартири; 549 закладів освіти та спорту; 157 об’єктів охорони здоров’я; 96 адмінзакладів.

«За програмою єВідновлення від жителів району надійшло 11 409 заяв для отримання грошей на ремонт пошкодженого житла та 1 083 заяви на отримання компенсації за знищене майно. Відповідні комісії ухвалили 520 рішень про надання компенсації та передали на виплату. Загальна сума призначених виплат складає 53,8 мільйона гривень. Понад 2340 заявників вже отримали грошову допомогу для дрібного ремонту житла пошкодженого внаслідок збройної агресії рф – на їх рахунки нараховано 174,8 мільйона гривень», – розповів Антон Коротовських.