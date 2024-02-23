Восстановление пострадавшего поселка Старый Салтов: что отстраивают (видео)
На Харьковщине продолжают отстраивать поселок Старый Салтов, который пострадал из-за военной агрессии армии РФ.
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, сейчас ремонтируют многоэтажки, многоквартирные дома, больницу, ЦПАУ и школу, где уже есть заявки на обучение около тысячи детей.
«Будут выделены в ближайшее время средства для продолжения реализации этих объектов, поскольку они были переходными с 2023 года. Мы их планируем восстановить в этом году», – сказал Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: отстраивают, повреждения, синегубов, старый салтов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 15:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжают отстраивать поселок Старый Салтов, который пострадал из-за военной агрессии армии РФ.".