Восстановление пострадавшего поселка Старый Салтов: что отстраивают (видео)

На Харьковщине продолжают отстраивать поселок Старый Салтов, который пострадал из-за военной агрессии армии РФ.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, сейчас ремонтируют многоэтажки, многоквартирные дома, больницу, ЦПАУ и школу, где уже есть заявки на обучение около тысячи детей.

«Будут выделены в ближайшее время средства для продолжения реализации этих объектов, поскольку они были переходными с 2023 года. Мы их планируем восстановить в этом году», – сказал Синегубов.

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