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Восстановление пострадавшего поселка Старый Салтов: что отстраивают (видео)

Общество 15:02   23.02.2024
Виктория Яковенко
Восстановление пострадавшего поселка Старый Салтов: что отстраивают (видео)

На Харьковщине продолжают отстраивать поселок Старый Салтов, который пострадал из-за военной агрессии армии РФ.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, сейчас ремонтируют многоэтажки, многоквартирные дома, больницу, ЦПАУ и школу, где уже есть заявки на обучение около тысячи детей.

«Будут выделены в ближайшее время средства для продолжения реализации этих объектов, поскольку они были переходными с 2023 года. Мы их планируем восстановить в этом году», – сказал Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 15:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжают отстраивать поселок Старый Салтов, который пострадал из-за военной агрессии армии РФ.".