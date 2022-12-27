В Харькове отстраивают дом на Северной Салтовке, куда попали 20 ракет (Видео)
Не смотря на ужасные разрушения, на Северной Салтовке продолжают отстраивать многоэтажки, сообщает Deutsche Welle.
Северная Салтовка, от которой до России по прямой 25 км, с первых часов войны испытала страшные ракетные удары. Россияне буквально расстреливали жилые многоэтажки из танков и артиллерии.
Но, несмотря на ужасные разрушения, некоторые дома, которые казалось бы не восстановить, сейчас восстанавливают. Это очень обнадеживает жителей таких многоэтажек.
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 17:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не смотря на ужасные разрушения, на Северной Салтовке продолжают отстраивать многоэтажки, сообщает Deutsche Welle.".