«Как жить дальше?» — потерявшие жилье в Харькове добиваются ответа от власти

Владельцам квартир в многоэтажке на Северной Салтовке после обследования дома сообщили: его техническое состояние — неудовлетворительное. Однако будут ли сносить, или восстанавливать, и где же им жить дальше, люди до сих пор не понимают.

История жильцов дома по ул. Наталии Ужвий, 96, типичная для многих харьковчан — в сюжете МГ «Объктив».

С начала полномасштабного вторжения РФ более 150 тысяч харьковчан остались без жилья.

Надежда, жительница дома по ул. Наталии Ужвий, 96

Мы живем на пятнадцатом этаже, и когда это все началось, я видела это своими глазами. Горело все, стреляло. Мы собрали детей в полпятого и поехали так на пару часов – переждать. А вышло, что уехали и больше мы уже сюда вернуться не можем.

Дом в Циркунах, где жили родители Надежды, тоже разрушили оккупанты во время боевых действий в марте.

Лидия Викторовна, мать Надежды

15 марта из России прилетел снаряд и вонзился в асфальт перед их домом. Мордой в асфальт, хвостовиком в Россию, то есть отчетливо видно, что это из России. Душа холодела, когда я видела, как ракеты, все это зарево из Белгорода… Летело на Харьков. Я холодела.

Семья осталась без всего жилья. Им предоставили временное убежище знакомые. Весной владельцы вернулись домой. Где жить дальше, семейство не знает.

Надежда жительница дома по ул. Наталии Ужвий, 96

Мы не понимаем, что будет с нашим домом. Нам никто не говорит: будут восстанавливать – не будут? Мы понимаем, что война и пока она не закончилась. Но мы хотя бы должны понять, как нам быть? Мы не знаем. Мы не знаем ничего, поэтому хотим хоть какой-то ясности добиться. Чтобы разъяснили ситуацию: как нам жить дальше? Где жить? И вообще что будет с нашим домом?

15 августа по дому на улице Натальи Ужвий, 96, составили акт обследования. Вывод комиссии – «техническое состояние неудовлетворительное (необходимо срочное техническое обследование)».

Татьяна, дети жили в доме по ул. Наталии Ужвий, 96

Во многих домах уже есть понятие, что делать с этими квартирами. Первоначальный акт по этому дому сделан. 15.08.2022 года был составлен этот акт. За подписью очень большого количества начальников, руководителей. Людей, понимающих техническое состояние этой конструкции. И в нем написано: «Срочное техническое обследование дома должно состояться». И мы теперь не понимаем: было ли это срочное техническое обследование? Была ли экспертиза?

Эту информацию о проведенных обследованиях жители пытались выяснить. Однако пока безуспешно.

Лидия Федоровна, жительница дома по ул. Наталии Ужвий, 96

Жители нашего дома обращались в ЖЭК, там никакого ответа нам не дают. Обращались в администрацию города. Сказали: после окончания войны только будет какой-то результат. Нас всех удручает эта неопределенность. Как дальше? Встаешь и думаешь с утра до вечера: как жить дальше?

Андрей, жилец дома по ул. Наталии Ужвий, 96

Я подъезжал в администрацию Киевского района. Хотел получить какой-то вывод об обследовании этого дома. Чтобы дальше обращаться куда-нибудь в какие-то там молодежные фонды. Для дальнейшего решения жилищного вопроса. Там сказали, что такого акта нет. Было только визуальное обследование комиссии. На карандаш. Никаких бумаг администрация не составляла.

Однако даже составленный акт, подтверждающий, что дом непригоден для проживания, не гарантирует его жильцам право на бесплатное жилье, говорит юрист.

Роман Чумак, управляющий партнер юридической компании «Арес»

Безусловно, акт комиссии городского совета о признании непригодным к проживанию дома должен быть. Срок рассмотрения комиссией этого вопроса не должен превышать 1 календарный месяц. Но даже если такой акт будет, это не значит, что жители получают право на возмещение ущерба. Указанный порядок возмещения ущерба правительством не утвержден. Поэтому стараемся дождаться такого порядка. И рассчитываем только на то, что за счет репараций или за счет арестованных активов будет построен механизм финансирования. И правительство наконец-то утвердит такой порядок возмещения вреда, нанесенного вооруженной агрессией РФ.

По оценкам экспертов, РФ за 10 месяцев войны уничтожила в Украине больше жилья, чем было построено за последние пять лет. К сожалению, прогнозы неутешительны: преодолеть руину – перспектива не одного десятилетия. При этом людям нужно где-то жить уже сейчас. Жители дома по улице Ужвий надеются хотя бы на временное жилье.

Владимир, житель дома по ул. Наталии Ужвий, 96

Хотя бы людям дать где-нибудь жить. Какие-то временные жилища, гостиницы. Или что-нибудь. Отели сейчас пусты, насколько я понимаю. Никто ничего не предлагает. Ну где-то ты там живешь, да и живи на здоровье. Молчишь – молчи. Вот поэтому мы и собрались, чтобы высказаться. Сказали, что, уважаемые эти руководители, ну так нельзя, но все-таки же люди.

Эксперты как выход из ситуации предлагают в течение трех-пяти лет ежемесячно выплачивать людям средства на временную аренду жилья. За это время можно восстановить разрушенные дома.

Андрей Мима, соучредитель сервиса по поиску недвижимости ЛУН

Государство должно профинансировать людей, нуждающихся: беженцы, у которых разбомблено жилье. И дальше эти люди с этими деньгами на рынке сами выберут, где они хотят жить и как они хотят жить. А рынок предложений – он очень быстро отреагирует. Если государство их финансирует, условно через «Дія. єПідтримка», деньгами на аренду. Это нормально. Пошли ли на рынок аренды и сняли эти квартиры, которых очень-очень много.

Но это все – перспективы, которые только обсуждаются и не имеют законодательной основы. А определенность людям нужна прямо сейчас.

Татьяна, жительница дома по ул. Наталии Ужвий, 96

Проблема в том, что жить нам негде. Что будет дальше с домом, нам непонятно. Мы хотим определенности, чтобы понимать, что нам делать? Куда нам обращаться? К кому обращаться? Чтобы понимать, где нам дальше жить.