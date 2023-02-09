Харків’яни просять повернути тролейбуси до найбільш зруйнованого району міста

Відправити тролейбуси на маршрут №47, що з’єднує метро “Героїв Праці” та Північну Салтівку, — з такою петицією жителі міста звернулися до мерії.

“Прошу виділити ресурси на відновлення 47 маршруту тролейбуса”, — коротко виклав свою пропозицію автор петиції Олександр Бондаренко.

47-й тролейбус на початок повномасштабного вторгнення РФ їздив маршрутом ст. м. “Героїв Праці” — вул. Академіка Павлова — вул. Леся Сердюка — вул. Наталії Ужвій — Північна Салтівка (вул. Наталії Ужвій).

Петицію лише день тому зареєстровано на сайті Харківської міськради. На збирання підписів відведено 90 днів. Щоб керівництво міста розглянуло звернення, за цей час потрібно зібрати 5000 підписів.

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Раніше ми повідомляли про те, що жителі Північної Салтівки попросили керівництво міста відновити 42-й маршрут тролейбуса, який їде на ту саму вулицю Наталії Ужвій з Журавлівки — через станцію метро “Студентська” та вул. Гвардійців-Широнінців. Ця петиція наразі зібрала 50 голосів. Мешканці найзруйнованішого району Харкова поступово повертаються до рідних квартир та діляться в соцмережах інформацією про те, що вранці на зупинках просто неможливо сісти у маршрутки.