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Харків’яни просять повернути тролейбуси до найбільш зруйнованого району міста

Суспільство 08:22   09.02.2023
Оксана Горун
Харків’яни просять повернути тролейбуси до найбільш зруйнованого району міста

Відправити тролейбуси на маршрут №47, що з’єднує метро “Героїв Праці” та Північну Салтівку, — з такою петицією жителі міста звернулися до мерії.

“Прошу виділити ресурси на відновлення 47 маршруту тролейбуса”, —  коротко виклав свою пропозицію автор петиції Олександр Бондаренко.

47-й тролейбус на початок повномасштабного вторгнення РФ їздив маршрутом ст. м. “Героїв Праці” — вул. Академіка Павлова —  вул. Леся Сердюка — вул. Наталії Ужвій — Північна Салтівка (вул. Наталії Ужвій).

Маршрут тролейбуса 47 у Харкові

Петицію лише день тому зареєстровано на сайті Харківської міськради. На збирання підписів відведено 90 днів. Щоб керівництво міста розглянуло звернення, за цей час потрібно зібрати 5000 підписів.

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    • Раніше ми повідомляли про те, що жителі Північної Салтівки попросили керівництво міста відновити 42-й маршрут тролейбуса, який їде на ту саму вулицю Наталії Ужвій з Журавлівки — через станцію метро “Студентська” та вул. Гвардійців-Широнінців. Ця петиція наразі зібрала 50 голосів. Мешканці найзруйнованішого району Харкова поступово повертаються до рідних квартир та діляться в соцмережах інформацією про те, що вранці на зупинках просто неможливо сісти у маршрутки.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 08:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відправити тролейбуси на маршрут №47, що з’єднує метро “Героїв Праці” та Північну Салтівку, — з такою петицією жителі міста звернулися до мерії".