Харьковчане просят вернуть троллейбусы в самый разрушенный район города

Отправить троллейбусы на маршрут №47, соединяющий метро «Героев Труда» и Северную Салтовку, — с такой петицией жители города обратились в мэрию.

«Прошу выделить ресурсы на восстановление 47 маршрута троллейбуса», — кратко изложил свое предложение автор петиции Александр Бондаренко.

47-й троллейбус до начала полномасштабного вторжения РФ ездил по маршруту ст. м. «Героев Труда» — ул. Академика Павлова — ул. Леся Сердюка — ул. Натальи Ужвий — Северная Салтовка (ул. Натальи Ужвий).

Петиция только день назад зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета. На сбор подписей отведено 90 дней. Чтобы руководство города рассмотрело обращение, за это время необходимо собрать 5000 подписей.

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Ранее мы сообщали о том, что жители Северной Салтовки попросили руководство города восстановить 42-й маршрут троллейбуса, который едет на все ту же улицу Натальи Ужвий с Журавлевки — через станцию метро «Студенческая» и ул. Гвардейцев-Широнинцев. Эта петиция на данный момент собрала 50 голосов. Жители самого разрушенного района Харькова постепенно возвращаются в родные квартиры и делятся в соцсетях информацией о том, что утром на остановках просто невозможно сесть в маршрутки.