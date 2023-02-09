Live
  • Четверг 09.02.2023
    • Харьков
  •   -9°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.26
    • 🟢

Харьковчане просят вернуть троллейбусы в самый разрушенный район города

Общество 08:22   09.02.2023
Оксана Горун
Харьковчане просят вернуть троллейбусы в самый разрушенный район города

Отправить троллейбусы на маршрут №47, соединяющий метро «Героев Труда» и Северную Салтовку, — с такой петицией жители города обратились в мэрию.

«Прошу выделить ресурсы на восстановление 47 маршрута троллейбуса», — кратко изложил свое предложение автор петиции Александр Бондаренко.

47-й троллейбус до начала полномасштабного вторжения РФ ездил по маршруту ст. м. «Героев Труда» — ул. Академика Павлова — ул. Леся Сердюка — ул. Натальи Ужвий — Северная Салтовка (ул. Натальи Ужвий).

Маршрут троллейбуса 47 в Харькове
Фото: 2gis.ua

Петиция только день назад зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета. На сбор подписей отведено 90 дней. Чтобы руководство города рассмотрело обращение, за это время необходимо собрать 5000 подписей.

  • Читайте также: Еще один трамвай в Харькове временно изменит маршрут

    • Ранее мы сообщали о том, что жители Северной Салтовки попросили руководство города восстановить 42-й маршрут троллейбуса, который едет на все ту же улицу Натальи Ужвий с Журавлевки — через станцию метро «Студенческая» и ул. Гвардейцев-Широнинцев. Эта петиция на данный момент собрала 50 голосов. Жители самого разрушенного района Харькова постепенно возвращаются в родные квартиры и делятся в соцсетях информацией о том, что утром на остановках просто невозможно сесть в маршрутки.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    14:00
    В Харькове 10 февраля трамвай №3 будет возить пассажиров по другому маршруту
    10:17
    Жители Северной Салтовки просят вернуть привычный маршрут троллейбуса
    17:58
    Удар по дому в Харькове: поиски фрагментов тела погибшей продолжаются (фото)
    14:23
    Где в Харькове две недели будут раздавать одеяла, термосы и спальные мешки
    20:37
    На Северной Салтовке отремонтировали все поврежденные обстрелами водоводы

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковчане просят вернуть троллейбусы в самый разрушенный район города»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 08:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отправить троллейбусы на маршрут №47, соединяющий метро «Героев Труда» и Северную Салтовку, — с такой петицией жители города обратились в мэрию".