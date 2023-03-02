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Харьковчане просят вернуть еще один маршрут троллейбуса

Общество 09:39   02.03.2023
Оксана Горун
Харьковчане просят вернуть еще один маршрут троллейбуса

Вернуть 7-й маршрут троллейбуса — с такой петицией в Харьковский горсовет обратилась жительница города.

«На данный момент людям, проживающим в районе пр. Александровского и близлежащих улиц, сложно без пересадок добраться до ул. Шариковой, Роганской, Плиточной и других, — аргументирует автор петиции Настя Бибикова. — Прошу вернуть маршрут 7 троллейбуса, чтобы он снова ездил к Шариковой, в том числе и в выходные дни».

Маршрут 7 троллейбуса в Харькове
Фото: 2gis.ua

Отметим, что после возвращения на сайт Харьковского горсовета функции подачи электронных петиций тема возобновления работы общественного транспорта в них — едва ли не главная. До сих пор главными активистами в этом вопросе были жители Северной Салтовки. Туда попросили вернуть два троллейбусных маршрута: 47-й — от метро «Героев Труда» до ул. Натальи Ужвий и 42-й  — на ту же улицу Ужвий с Журавлевки. Также харьковчане «замолвили словечко» за 14-й троллейбусный маршрут — от метро «Защитников Украины» до ул. 12-го Апреля.

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Чтобы петицию рассмотрело руководство Харьковского горсовета, за 90 дней она должна набрать 5000 голосов. Сбор подписей под петицией о 7-м троллейбусе только начался. Другие транспортные просьбы харьковчан, высказанные ранее, не набрали еще и по сотне голосов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 09:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вернуть 7-й маршрут троллейбуса — с такой петицией в Харьковский горсовет обратилась жительница города".