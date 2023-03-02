Рух транспорту біля метро “Академіка Барабашова” відновлять у п’ятницю
Рух тролейбусів та автобусів по вулиці Амурській та розворотному колу біля станції метро “Академіка Барабашова” у Харкові буде відновлений у п’ятницю, 3 березня.
Громадський транспорт не курсував на вказаній ділянці через реконструкцію тепломереж – зараз її завершено, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
Таким чином, тролейбуси №24, 56, 267 та автобуси №81е, 83е ходитимуть своїми основними маршрутами.
Читайте також: Мерію Харкова просять відремонтувати дорогу на Салтівці
Новини за темою:
Ви читали новину: «Рух транспорту біля метро “Академіка Барабашова” відновлять у п’ятницю»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 16:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух тролейбусів та автобусів по вулиці Амурській та розворотному колу біля станції метро “Академіка Барабашова” у Харкові буде відновлений у п’ятницю, 3 березня.".