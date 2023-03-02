Рух транспорту біля метро “Академіка Барабашова” відновлять у п’ятницю

Рух тролейбусів та автобусів по вулиці Амурській та розворотному колу біля станції метро “Академіка Барабашова” у Харкові буде відновлений у п’ятницю, 3 березня.

Громадський транспорт не курсував на вказаній ділянці через реконструкцію тепломереж – зараз її завершено, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Таким чином, тролейбуси №24, 56, 267 та автобуси №81е, 83е ходитимуть своїми основними маршрутами.