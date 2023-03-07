Наливал бензин россиянам на оккупированной Харьковщине и руководил АЗС – СБУ
СБУ разоблачила очередного коллаборанта в освобожденном Купянске.
Приспешником российских захватчиков оказался 45-летний мастер Управления по переработке газа и газового конденсата АО «Укргаздобыча», проживавший в Купянске.
Он по собственной инициативе наладил тесные отношения с оккупационной администрацией и военными рф, чтоб помогать стране-агрессору.
В августе 2022 года рашисты передали ему в управление четыре АЗС на территории Купянского района, которые находятся в собственности украинского государственного акционерного общества «Укргаздобыча», но были захвачены во время оккупации.
Для контроля за АЗС оккупанты назначили мужчину генеральным директором и поручили торговать топливом неизвестного происхождения.
Накануне деоккупации коллаборант сбежал из Купянска вместе с российскими солдатами и сейчас скрывается от украинского правосудия на неподконтрольных территориях.
По материалам СБУ злоумышленнику заочно сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в форме проведения хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором).
Разоблачали коллаборанта сотрудники СБУ Харьковской области совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры.
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 14:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ разоблачила очередного коллаборанта в освобожденном Купянске.".