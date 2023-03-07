Наливал бензин россиянам на оккупированной Харьковщине и руководил АЗС – СБУ

СБУ разоблачила очередного коллаборанта в освобожденном Купянске.

Приспешником российских захватчиков оказался 45-летний мастер Управления по переработке газа и газового конденсата АО «Укргаздобыча», проживавший в Купянске.

Он по собственной инициативе наладил тесные отношения с оккупационной администрацией и военными рф, чтоб помогать стране-агрессору.

В августе 2022 года рашисты передали ему в управление четыре АЗС на территории Купянского района, которые находятся в собственности украинского государственного акционерного общества «Укргаздобыча», но были захвачены во время оккупации.

Для контроля за АЗС оккупанты назначили мужчину генеральным директором и поручили торговать топливом неизвестного происхождения.



Накануне деоккупации коллаборант сбежал из Купянска вместе с российскими солдатами и сейчас скрывается от украинского правосудия на неподконтрольных территориях.

По материалам СБУ злоумышленнику заочно сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в форме проведения хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором).

Разоблачали коллаборанта сотрудники СБУ Харьковской области совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры.