Наливав бензин росіянам на окупованій Харківщині та керував АЗС – СБУ
СБУ викрила чергового колаборанта у звільненому Куп’янську.
Поплічником російських загарбників виявився 45-річний майстер Управління з переробки газу та газового конденсату АТ “Укргазвидобування”, який мешкав у Куп’янську.
Він за власною ініціативою налагодив тісні відносини з окупаційною адміністрацією та військовими рф, маючи на меті допомагати країні-агресору.
У серпні 2022 року рашисти передали йому в управління чотири АЗС на території Куп’янського району, що перебувають у власності українського державного акціонерного товариства “Укргазвидобування”, але були захоплені під час окупації.
Для контролю за АЗС окупанти призначили чоловіка генеральним директором і доручили торгувати паливом невідомого походження.
Напередодні деокупації колаборант втік з Куп’янська разом з російськими солдатами і наразі переховується від українського правосуддя на непідконтрольних територіях.
За матеріалами СБУ зловмиснику заочно повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі проведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором).
Викриття колаборанта здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 14:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ викрила чергового колаборанта у звільненому Куп’янську. ".