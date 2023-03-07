Наливав бензин росіянам на окупованій Харківщині та керував АЗС – СБУ

СБУ викрила чергового колаборанта у звільненому Куп’янську.

Поплічником російських загарбників виявився 45-річний майстер Управління з переробки газу та газового конденсату АТ “Укргазвидобування”, який мешкав у Куп’янську.

Він за власною ініціативою налагодив тісні відносини з окупаційною адміністрацією та військовими рф, маючи на меті допомагати країні-агресору.

У серпні 2022 року рашисти передали йому в управління чотири АЗС на території Куп’янського району, що перебувають у власності українського державного акціонерного товариства “Укргазвидобування”, але були захоплені під час окупації.

Для контролю за АЗС окупанти призначили чоловіка генеральним директором і доручили торгувати паливом невідомого походження.

Напередодні деокупації колаборант втік з Куп’янська разом з російськими солдатами і наразі переховується від українського правосуддя на непідконтрольних територіях.

За матеріалами СБУ зловмиснику заочно повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі проведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором).

Викриття колаборанта здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.