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Наливав бензин росіянам на окупованій Харківщині та керував АЗС – СБУ

Події 14:55   07.03.2023
Оксана Якушко
Наливав бензин росіянам на окупованій Харківщині та керував АЗС – СБУ

СБУ викрила чергового колаборанта у звільненому Куп’янську. 

Поплічником російських загарбників виявився 45-річний майстер Управління з переробки газу та газового конденсату АТ “Укргазвидобування”, який мешкав у Куп’янську.

Він за власною ініціативою налагодив тісні відносини з окупаційною адміністрацією та військовими рф, маючи на меті допомагати країні-агресору.

У серпні 2022 року рашисти передали йому в управління чотири АЗС на території Куп’янського району, що перебувають у власності українського державного акціонерного товариства “Укргазвидобування”, але були захоплені під час окупації.

Для контролю за АЗС окупанти призначили чоловіка генеральним директором і доручили торгувати паливом невідомого походження.

Напередодні деокупації колаборант втік з Куп’янська разом з російськими солдатами і наразі переховується від українського правосуддя на непідконтрольних територіях.

За матеріалами СБУ зловмиснику заочно  повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі проведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором).

Викриття колаборанта здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

Читайте також: СБУ спіймала зрадника, який допомагав армії РФ будувати блокпости на Харківщині

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 14:55;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ викрила чергового колаборанта у звільненому Куп’янську. ".