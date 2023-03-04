СБУ спіймала зрадника, що допомагав армії РФ будувати блокпости на Харківщині
Після вигнання окупантів РФ із населеного пункту колаборант залишився жити там, сподіваючись, що йому за все скоєне нічого не буде.
СБУ повідомила про затримання 45-річного мешканця Ізюмського району, який активно допомагав окупантам із перших днів вторгнення. У прокуратурі уточнили, що йдеться про мешканця села Щасливе. За інформацією силовиків, чоловік був ідейним – негативно ставився до української влади, правоохоронців та військових.
“Він пішов допомагати російським загарбникам з першого дня окупації його села. Чоловік ділився з рашистами наявними в нього матеріалами для будівництва блокпостів та інших фортифікаційних споруд: бетонними стовпами, деревиною, старими шинами. До того ж ще й сам ці матеріали возив окупантам на одному зі своїх чотирьох тракторів”, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Крім допомоги у будівництві, зрадник лагодив ворогам техніку і навіть забезпечував загарбників житлом. Щоправда, не своїм.
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“Наприкінці червня колаборант передав російським загарбникам у користування будинок свого односельця. Він добровільно повідомив окупантам, що цей маєток залишився без хазяїв, та фактично поселив туди на кілька місяців військовослужбовців країни-агресора”, – зазначив Абдула.
Коли “друзья-освободители” втекли, зрадник залишився жити в селі, сподіваючись, що йому не доведеться відповідати за свою діяльність. Але вдача від нього відвернулася.
“Оперативники СБУ викрили його злочинну діяльність і затримали. Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — наголосив спікер УСБУ в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 10:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після вигнання окупантів РФ із населеного пункту колаборант залишився жити там, сподіваючись, що йому за все скоєне нічого не буде".