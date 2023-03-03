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Роз’їжджала на “Тигрі” та викрадала авто: шукають зрадницю з Харківщини

Суспільство 10:34   03.03.2023
Оксана Горун
Роз’їжджала на “Тигрі” та викрадала авто: шукають зрадницю з Харківщини

Колаборантка з прифронтового села Стрілеча разом із новими друзями-окупантами на їхньому ж “Тигрі” їздила навколишніми населеними пунктами та мародерила.

Уся ця діяльність у 32-річної дами вважалася “роботою в народній міліції”, де вона була нібито “дільничним інспектором”.

“Міліціянтка” встигла побудувати дружні стосунки з окупантами. Так, на російському позашляховику багатоцільового призначення “Тигр” обвинувачена разом з військовими країни-агресора приїхала до с. Лук’янці Харківського району. Вони проникли на територію приватного домоволодіння та заволоділи автомобілем для подальшої передачі окупаційній владі“, – повідомили подробиці “роботи міліціонерки” ​​в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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Прокурори направили обвинувальний акт щодо підозрюваної до суду. Її звинувачують за двома статтями: у колабораційній діяльності та допомозі державі-агресору. Але судитимуть поки що заочно.

“Колаборантка встигла втекти разом з російськими військовими на територію країни-агресора. Наразі вона перебуває у розшуку”, – поінформували в прокуратурі.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2023 в 10:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колаборантка з прифронтового села Стрілеча разом із новими друзями-окупантами на їхньому ж “Тигрі” їздила навколишніми населеними пунктами та мародерила".