Разъезжала на «Тигре» и угоняла авто: ищут предательницу из Харьковщины
Коллаборантка из прифронтового села Стрелечья вместе с новыми друзьями-оккупантами на их же «Тигре» ездила по окрестным населенным пунктам и мародерствовала.
Вся эта деятельность у 32-летней дамы считалась «работой в народной милиции», где она была якобы «участковым инспектором».
«Милиционер» успела построить дружеские отношения с оккупантами. Так, на российском внедорожнике многоцелевого назначения «Тигр» обвиняемая вместе с военными страны-агрессора приехала в село Лукьянцы Харьковского района. Они проникли на территорию частного домовладения и завладели автомобилем для дальнейшей передачи оккупационным властям», — сообщили подробности «работы милиционера» в пресс-службе Харьковской областной покуратуры.
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Прокуроры направили обвинительный акт в отношении подозреваемой в суд. Ее обвиняют по двум статьям: в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору. Но судить пока что будут заочно.
«Коллаборантка успела скрыться вместе с российскими военными на территории страны-агрессора. В настоящее время она находится в розыске», — проинформировали в прокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 10:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коллаборантка из прифронтового села Стрелечья вместе с новыми друзьями-оккупантами на их же «Тигре» ездила по окрестным населенным пунктам и мародерствовала".