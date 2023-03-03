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Разъезжала на «Тигре» и угоняла авто: ищут предательницу из Харьковщины

Общество 10:34   03.03.2023
Оксана Горун
Разъезжала на «Тигре» и угоняла авто: ищут предательницу из Харьковщины

Коллаборантка из прифронтового села Стрелечья вместе с новыми друзьями-оккупантами на их же «Тигре» ездила по окрестным населенным пунктам и мародерствовала.

Вся эта деятельность у 32-летней дамы считалась «работой в народной милиции», где она была якобы «участковым инспектором».

«Милиционер» успела построить дружеские отношения с оккупантами. Так, на российском внедорожнике многоцелевого назначения «Тигр» обвиняемая вместе с военными страны-агрессора приехала в село Лукьянцы Харьковского района. Они проникли на территорию частного домовладения и завладели автомобилем для дальнейшей передачи оккупационным властям», — сообщили подробности «работы милиционера» в пресс-службе Харьковской областной покуратуры.

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Прокуроры направили обвинительный акт в отношении подозреваемой в суд. Ее обвиняют по двум статьям: в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору. Но судить пока что будут заочно.

«Коллаборантка успела скрыться вместе с российскими военными на территории страны-агрессора. В настоящее время она находится в розыске»,  — проинформировали в прокуратуре.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 10:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коллаборантка из прифронтового села Стрелечья вместе с новыми друзьями-оккупантами на их же «Тигре» ездила по окрестным населенным пунктам и мародерствовала".