Обвиняла ВСУ в обстрелах Изюма — жительнице города сообщили о подозрении

На Харьковщине разоблачили очередную сторонницу «русского мира» — родом из Изюма, наиболее пострадавшего от российских обстрелов и бомбардировок.

«По данным дознания, когда Изюм был оккупирован российскими военными, женщина среди местных жителей постоянно высказывалась в поддержку действий РФ и обвиняла ВСУ в обстрелах. По указанию враждебных представителей она также распространяла информацию, что новорожденных в городе теперь записывают как «житель города Изюм Белгородской области», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Помимо высказываний из арсенала «русского мира», изюмчанка помогала оккупантам «найти жилье» — в опустевших домах земляков. А также передала врагу информацию о месте жительства бывшего участника АТО.

«Кроме того, коллаборантка, выполняя задачи оккупационных властей, распространяла среди изюмчан пророссийские газеты «Красная звезда» и «Харьков Z», — дополнили образ предательницы прокуроры.

За все эти художества 61-летней жительнице Изюма сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Дознание проводит СБУ.