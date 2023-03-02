Обвиняла ВСУ в обстрелах Изюма — жительнице города сообщили о подозрении
На Харьковщине разоблачили очередную сторонницу «русского мира» — родом из Изюма, наиболее пострадавшего от российских обстрелов и бомбардировок.
«По данным дознания, когда Изюм был оккупирован российскими военными, женщина среди местных жителей постоянно высказывалась в поддержку действий РФ и обвиняла ВСУ в обстрелах. По указанию враждебных представителей она также распространяла информацию, что новорожденных в городе теперь записывают как «житель города Изюм Белгородской области», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Помимо высказываний из арсенала «русского мира», изюмчанка помогала оккупантам «найти жилье» — в опустевших домах земляков. А также передала врагу информацию о месте жительства бывшего участника АТО.
«Кроме того, коллаборантка, выполняя задачи оккупационных властей, распространяла среди изюмчан пророссийские газеты «Красная звезда» и «Харьков Z», — дополнили образ предательницы прокуроры.
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За все эти художества 61-летней жительнице Изюма сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Дознание проводит СБУ.
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 10:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине разоблачили очередную сторонницу «русского мира» — родом из Изюма, наиболее пострадавшего от российских обстрелов и бомбардировок".