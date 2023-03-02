Звинувачувала ЗСУ в обстрілах Ізюма – мешканці міста повідомили про підозру

На Харківщині викрили чергову прихильницю “русского мира” – родом з Ізюма, який найбільше постраждав від російських обстрілів та бомбардувань.

“За даними дізнання, коли м. Ізюм було окуповане російськими військовими, жінка серед місцевих мешканців постійно висловлювалась на підтримку дій РФ та звинувачувала ЗСУ в обстрілах. На вказівку ворожих представників вона також поширювала інформацію, що новонароджених у місті тепер записують як “житель города Изюм Белгородской области”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Крім висловлювань з арсеналу “русского мира”, ізюмчанка допомагала окупантам “знайти житло” – в спорожнілих будинках земляків. А також передала ворогові інформацію про місце проживання колишнього учасника АТО.

“Крім того, колаборантка, виконуючи завдання окупаційної влади, розповсюджувала серед ізюмчан проросійські газети “Красная звезда” та “Харьков Z”, – доповнили образ зрадниці прокурори.

За всі ці витівки 61-річній мешканці Ізюма повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності. Дізнання проводить СБУ.