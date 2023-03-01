Колишній військовий ЗСУ пішов у “народну міліцію” на Харківщині. Справа в суді

Справа колишнього військового ЗСУ, який у червні 2022 року в окупованому тоді місті Балаклія Харківської області обійняв посаду у ворожому правоохоронному органі, передана до суду.

Фігурант працевлаштувався у так зване “Балаклійське відділення народної міліції”, повідомляють у Харківській спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

В обов’язки чоловіка входило таке: охорона аптек, проведення оглядів місць подій, вилучення наркотиків, зброї, складання протоколів пояснень, опечатування речових доказів та передача їх у так звану “військову комендатуру м. Балаклія”.

Колишньому військовому інкримінують колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).