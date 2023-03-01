ДБР: В Ізюмі дві експоліціянтки зустрічали окупантів і співпрацювали з ними
Співробітники ДБР завершили досудове розслідування двох колишніх співробітниць правоохоронного органу із міста Ізюм Харківської області, які допомагали російським військам захоплювати місто.
У березні 2022 року жінки зустрічали колони загарбників в центрі міста і вказували їм, де розташовані всі державні органи.
За активну допомогу обидві отримали «винагороду» – посади слідчих у новоствореній «народній міліції» окупантів. Там вони працювали за законами рф, патрулювали вулиці, у тому числі й місцевий ринок.
Під час звільнення Ізюму жінки вирішили тікати слідом за окупантами. Втім, вдалося це зробити лише одній з них, іншу затримали працівники ДБР. Нині вона перебуває за ґратами.
Фігурантки обвинувачуються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Обвинувальні акти направлені до суду.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.
Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 16:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники ДБР завершили досудове розслідування двох колишніх співробітниць правоохоронного органу із міста Ізюм Харківської області, які допомагали російським військам захоплювати місто.".