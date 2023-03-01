ДБР: В Ізюмі дві експоліціянтки зустрічали окупантів і співпрацювали з ними

Співробітники ДБР завершили досудове розслідування двох колишніх співробітниць правоохоронного органу із міста Ізюм Харківської області, які допомагали російським військам захоплювати місто.

У березні 2022 року жінки зустрічали колони загарбників в центрі міста і вказували їм, де розташовані всі державні органи.

За активну допомогу обидві отримали «винагороду» – посади слідчих у новоствореній «народній міліції» окупантів. Там вони працювали за законами рф, патрулювали вулиці, у тому числі й місцевий ринок.

Під час звільнення Ізюму жінки вирішили тікати слідом за окупантами. Втім, вдалося це зробити лише одній з них, іншу затримали працівники ДБР. Нині вона перебуває за ґратами.

Фігурантки обвинувачуються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Обвинувальні акти направлені до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.