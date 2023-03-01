ДБР: В Изюме две экс-полицейские встречали оккупантов и сотрудничали с ними

Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование двух бывших сотрудниц правоохранительного органа из города Изюм Харьковской области, которые помогали российским войскам захватывать город.

В марте 2022 года женщины встречали колонны захватчиков в центре города и указывали им, где находятся все государственные органы.

За активную помощь обе получили «вознаграждение» — должности следователей в так называемой «народной милиции» оккупантов. Там они работали по законам рф, патрулировали улицы, в том числе и местный рынок.

Во время освобождения Изюма женщины решили удрать вслед за оккупантами. Впрочем, удалось это сделать только одной из них, другую задержали. Сейчас она находится за решеткой.

Фигурантки обвиняются в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Обвинительные акты направлены в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.