ДБР: В Изюме две экс-полицейские встречали оккупантов и сотрудничали с ними
Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование двух бывших сотрудниц правоохранительного органа из города Изюм Харьковской области, которые помогали российским войскам захватывать город.
В марте 2022 года женщины встречали колонны захватчиков в центре города и указывали им, где находятся все государственные органы.
За активную помощь обе получили «вознаграждение» — должности следователей в так называемой «народной милиции» оккупантов. Там они работали по законам рф, патрулировали улицы, в том числе и местный рынок.
Во время освобождения Изюма женщины решили удрать вслед за оккупантами. Впрочем, удалось это сделать только одной из них, другую задержали. Сейчас она находится за решеткой.
Фигурантки обвиняются в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Обвинительные акты направлены в суд.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.
Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 16:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование двух бывших сотрудниц правоохранительного органа из города Изюм Харьковской области, которые помогали российским войскам захватывать город.".