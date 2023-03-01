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ДБР: В Изюме две экс-полицейские встречали оккупантов и сотрудничали с ними

Происшествия 16:59   01.03.2023
Оксана Якушко
ДБР: В Изюме две экс-полицейские встречали оккупантов и сотрудничали с ними

Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование двух бывших сотрудниц правоохранительного органа из города Изюм Харьковской области, которые помогали российским войскам захватывать город.

В марте 2022 года женщины встречали колонны захватчиков в центре города и указывали им, где находятся все государственные органы.
За активную помощь обе получили «вознаграждение» — должности следователей в так называемой «народной милиции» оккупантов. Там они работали по законам рф, патрулировали улицы, в том числе и местный рынок.

Во время освобождения Изюма женщины решили удрать вслед за оккупантами. Впрочем, удалось это сделать только одной из них, другую задержали. Сейчас она находится за решеткой.

Фигурантки обвиняются в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Обвинительные акты направлены в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 16:59;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование двух бывших сотрудниц правоохранительного органа из города Изюм Харьковской области, которые помогали российским войскам захватывать город.".