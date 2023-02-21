«Начальника полиции» Волчанска обвинили в госизмене: он в розыске

ГБР и прокуратура сообщили о завершении расследования в отношении бывшего сотрудника полиции, который перешел на сторону оккупантов и стал у них начальником.

«Бывший правоохранитель из Волчанска начал работать на оккупантов в марте 2022 года. Он был одним из тех, кто помогал захватчикам создавать оккупационные карательные органы. За активную помощь россияне назначили его руководить. Мужчина отвечал за безопасность во время массовых мероприятий оккупантов, организовывал и участвовал в патрулировании улиц и дежурствах на блок-постах. Во время освобождения Волчанска он сбежал в россию», — сообщила пресс-служба ГБР.

По данным Харьковской областной прокуратуры, экс-полицейский в апреле стал «начальником» так называемого отдела полиции в Волчанске.

«Чтобы представить руководителя, оккупанты даже провели собрание. Присутствующим они сообщили, что руководитель будет выполнять посреднические функции между полицейскими и представителями рф. В свою очередь обвиняемый заверил своих российских кураторов, что в случае возникновения вопросов он будет к ним обращаться за советами», — сообщила подробности пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также: Сотруднице налоговой из Купянска грозит пожизненное за госизмену

Позже предателя назначили «и. о. начальника патрульно-постовой службы» в так называемом «Волчанском районном отделе внутренних дел управления МВД ВГА Харьковской области». В этой должности он инструктировал «подчиненных» на блокпостах и сам принимал участие в дежурствах.

Судить мужчину будут заочно — в Харькове. Он сам сбежал с оккупантами.