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Сотруднице налоговой из Купянска грозит пожизненное за госизмену

Общество 11:10   21.02.2023
Оксана Горун
Сотруднице налоговой из Купянска грозит пожизненное за госизмену

Работница налоговой инспекции решила собирать подати с жителей города в бюджет оккупантов.

Инспектор во время оккупации Купянска пошла работать в незаконно созданную оккупантами «Налоговую службу Харьковской области».

«Женщина производила незаконное администрирование платежей с жителей временно оккупированной территории Харьковской области. Именно благодаря ее «преданной» работе врагам в оккупационный бюджет поступали российские рубли. Кроме того, налоговый инспектор ездила в населенные пункты Купянского района и агитировала своих коллег сотрудничать с оккупантами для укрепления российской власти на Харьковщине», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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Сбежать с оккупантами, на которых работала, женщина не смогла. В октябре ее задержали в Купянске. Сейчас она под стражей. А ее дело уже передали в суд. Обвиняют сотрудницу налоговой в госизмене. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное заключение, минимальная — 15 лет за решеткой.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 11:10;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работница налоговой инспекции решила собирать подати с жителей города в бюджет оккупантов".