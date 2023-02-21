Сотруднице налоговой из Купянска грозит пожизненное за госизмену

Работница налоговой инспекции решила собирать подати с жителей города в бюджет оккупантов.

Инспектор во время оккупации Купянска пошла работать в незаконно созданную оккупантами «Налоговую службу Харьковской области».

«Женщина производила незаконное администрирование платежей с жителей временно оккупированной территории Харьковской области. Именно благодаря ее «преданной» работе врагам в оккупационный бюджет поступали российские рубли. Кроме того, налоговый инспектор ездила в населенные пункты Купянского района и агитировала своих коллег сотрудничать с оккупантами для укрепления российской власти на Харьковщине», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Сбежать с оккупантами, на которых работала, женщина не смогла. В октябре ее задержали в Купянске. Сейчас она под стражей. А ее дело уже передали в суд. Обвиняют сотрудницу налоговой в госизмене. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное заключение, минимальная — 15 лет за решеткой.