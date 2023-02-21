Співробітниці податкової з Куп’янська загрожує довічне за держзраду
Працівниця податкової інспекції вирішила збирати “подати” з мешканців міста до бюджету окупантів.
Інспектор під час окупації Куп’янська пішла працювати до незаконно створеної окупантами “Податкової служби Харківської області”.
“Жінка проводила незаконне адміністрування платежів з мешканців тимчасово окупованої території Харківської області. Саме завдяки її “відданій” роботі ворогам до окупаційного бюджету надходили російські рублі. Крім того, податківиця їздила до населених пунктів Куп‘янського району та агітувала своїх колег співпрацювати з окупантами для зміцнення російської влади на Харківщині”, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
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Втекти з окупантами, на яких працювала, жінка не змогла. У жовтні її затримали в Куп’янську. Нині вона під вартою. А її справу вже передали до суду. Звинувачують співробітницю податкової у держзраді. Максимальна санкція статті передбачає довічне ув’язнення, мінімальна – 15 років за ґратами.
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Ви читали новину: «Співробітниці податкової з Куп’янська загрожує довічне за держзраду»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 11:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівниця податкової інспекції вирішила збирати “подати” з мешканців міста до бюджету окупантів".